Aydınlı Gelin Muhtarlık Mazbatasını Aldı

Yaklaşık 29 yıl önce Aydın'dan gelin geldiği Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'ne muhtar olan Yasemin Düzce, mazbatasını alarak göreve başladı.

Yaklaşık 29 yıl önce Aydın'dan gelin geldiği Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'ne muhtar olan Yasemin Düzce, mazbatasını alarak göreve başladı.



Henüz 19 yaşındayken Mardin'e gelin gelen Yasemin Düzce, 31 Mart yerel seçimlerinde Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Düzce, seçimlerde rakibini geride bırakarak muhtar olmayı başardı. Yerel seçimlerde büyük bir başarı gösteren Düzce, Mardin Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Kendisine güvenen ve destekleyen mahalle sakinlerine bir kez daha teşekkür eden Düzce, ilk projesinin mahallesinde okuma yazma bilmeyen bir çok kadını eğitimle buluşturmak olduğunu söyledi. Düzce, "Yol yapılır, mahallemiz alt yapısı ve üst yapısı için elbette çalışacağım ama önce kadını çocuğu genci ile hem örnek hem de mutlu bir mahalle inşa etmek istiyorum. Destek veren tüm Çukuryurt sakinlerine teşekkür ederim. Ayrıca batıda Mardin'e ön yargılı bakan herkese sesleniyorum buyrun mahallemize ilimize kentimize misafir olun. Huzurun kadınların azmi ve misafirperverliğine şahit oldun" dedi. - MARDİN

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