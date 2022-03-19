Aydınlı genci ölüm, uykuda yakaladı - Son Dakika
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Aydınlı genci ölüm, uykuda yakaladı

19.03.2022 14:29
Aydınlı genci ölüm, uykuda yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangına uykuda yakalanan 32 yaşındaki genç, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangına uykuda yakalanan 32 yaşındaki genç, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1001 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan 32 yaşındaki Muhammet Demirtaş, iş çıkışı evine gitti. Elektrik sobayı yakarak ısınmaya çalışan Demirtaş, uykuya daldı. Üzerine örttüğü battaniye ise bir süre sonra elektrik sobasından tutuştu. Kısa sürede odayı duman kaplarken, Demirtaş da duman içerisinde kaldı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Ailesi Demirtaş'a ulaşamayınca sabah saatlerinde kaldığı eve gitti. Demirtaş'ın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından Demirtaş'ın cansız bedeni, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

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Cumhuriyet Mahallesi, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydınlı genci ölüm, uykuda yakaladı - Son Dakika


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