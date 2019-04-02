Aydınlı Gençler Haydi Gençler Yarışmasında

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sunucu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız