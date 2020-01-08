Aydınlı görme engellilerden zorunlu göz muayenesi talebi - Son Dakika

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemizde yaşayan 82 milyon yurttaşımızın göz sağlığı için tıpkı aşılar nasıl zorunluysa göz muayenelerinin de zorunlu hale getirilmesini talep ediyoruz" dedi.



Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen açıklamasında, " 7 -14 Ocak Görme Engelliler Beyaz Baston haftası olarak bilinmektedir. Beyaz baston görme yetersizliği olan bireylerin yürürken vücutlarının önünde tutarak zemine hafifçe dokundurdukları bir araçtır. Bastondan gelen dokunsal ve ses uyaranları, kişinin önündeki engellerden önceden haberdar olmasını sağlar. Görme engelli bireylerin güvenli ve kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi için beyaz baston kullanmaları çok önemlidir. Bir bakıma görme engellilerin özgürlüğünün simgesidir. Dünyada 10 milyon insan önlenebilir hastalıklardan tansiyon, diyabet ve son zamanlarda çocukların cep telefonu, tablet gibi teknolojik araçları kullanmalarından kaynaklı görme yetilerini kaybetmektedirler. Buradan Sağlık Bakanımıza bir çağrıda bulunmak isteriz. Ülkemizde yaşayan 82 milyon yurttaşımızın göz sağlığı için tıpkı aşılar nasıl zorunluysa göz muayenelerinin de zorunlu hale getirilmesini talep ediyoruz" dedi. - AYDIN