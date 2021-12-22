Aydınlı hayırseverden ADÜ Hastanesi'ne bağış - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, hayırsever bir hastanın bağışı ile 2 hasta odasının tefrişi yapıldı.

Bağışta bulunan Nurcan Gümen'e gerçekleştirilen program ile plaket takdim edilirken, programa Başhekim Doç.Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fedi Ercan ve Kardiyoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz katıldı.

Hastaneye yapılan bağışların çok önemli olduğunun altını çizen Nurcan Gümen; " Tedavimiz boyunca bizimle yakından ilgilen ADÜ Hastanesi doktorlarına, hemşire ve personellerine yürekten teşekkür ederim. Burada tedavi olacak hastalara da katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım bu davranışımız başkalarına da örnek teşkil eder" diye konuştu.

Yapılan bağışlar ile tefrişi gerçekleşen odalardan birçok hastanın faydalandığını ifade eden Hastane Başhekimi Doç.Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş "Üniversite hastanesi olarak hayırseverlerimize çok şey borçluyuz. Hastanemize bağışları ile sahip çıkan ve bizleri destekleyen bağışçılarımıza gerek idare gerekse hastalarımız olarak minnet duymaktayız. Hayırseverimize çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN