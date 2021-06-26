Aydınlı hemşire, ablasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Aydın'da 5 senedir organ nakli bekleyen 42 yıllık hemşire Meryem Emektar, 66 yaşındaki ablası Fatma Bakan'dan nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

İki çocuk annesi 60 yaşındaki Meryem Emektar'a 15 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Şikayetlerinin artması üzerine 5 yıl önce böbrek nakli kararı verilen Emektar, bekleme listesine alındı.

Yıllarca kadavradan uygun böbreğin bulunmasını bekleyen Emektar'ın sağlık durumu her geçen gün kötüleşmeye başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Emektar'a, ablası Fatma Bakan böbreğini verme kararı aldı. Tetkiklerin ardından sonuçların uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine abla Bakan'ın böbreği kardeşine nakledildi.

"Her şeyimle kızım ilgilendi"

Meryem Emektar, AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını söyledi.

Bu süreçte doktor adayı kızının büyük desteğini gördüğünü anlatan Emektar, "Her şeyimle kızım ilgilendi. Derslerine güzel şekilde çalıştı. Organ nakliyle ilgili öğrendiği şeyleri bana da anlattı. Tedavi olacağım hastane ve doktorlar konusunda araştırma yaptı. Hastalığım süresince kızımla güldük, beraber ağladık. Kızım doktor olmadan en değerli hastası oldum." dedi.

Emektar, ablasına da teşekkür ederek, "Böbrek hastası olmadan önce organlarımı bağışladım. Ablam da bana hayat verdi. Daha önce ablamdı şimdi annem oldu." ifadelerini kullandı.

Abla Fatma Bakan da kardeşinin kadavradan nakil için daha fazla beklemesini istemediğini anlatarak, "Ona yeni bir hayat verdiğim için çok mutluyum. İmkanı olan herkes organ bağışında bulunsun. Ben hiç düşünmeden organımı verdim. Doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

"Annem ve teyzem en değerli hastam oldu"

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Meltem Emektar da hemşire annesini örnek alarak küçük yaşlardan itibaren doktor olmaya karar verdiğini söyledi.

Annesinin sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu dile getiren Emektar, "Annemin hastalığı eğitim sürecime pozitif yansıdı. Hasta yakını olmanın ne demek olduğunu ve bir hekim adayı olarak hasta yakınına nasıl davranılması gerektiğini öğrendim. Böbrek nakli olmayı bekleyen hastalara hep empatiyle yaklaştım. Annemin tedavisi ve nakil süreci boyunca sorumluluk hissettim." ifadelerini kullandı.

Böbrek nakli ekibinde görevli Prof. Dr. Erhan Tatar da Emektar'ın sağlığına kavuştuğunu, bundan sonraki takibinin doktor adayı kızı tarafından yapılacağını ifade etti.