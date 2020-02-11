Aydınlı izciler '2020 Kış Kampı'ndan döndü - Son Dakika

Aydın Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü izcileri, Bolu Aladağlar'da çeşitli illerden gelen izcilerle birlikte, bir haftalık kış kampını tamamlayarak Aydın'a döndü.



Türkiye İzcilik Federasyonu Kamp ve Eğitim Merkezi'nin organize ettiği Bolu Aladağlar Kış Kampına katılan Aydınlı izcilerin başarılı bir şekilde kampı tamamladıklarını belirtildi. Kara ve soğuk havaya alışık olmamalarına rağmen Aydınlı izcilerin zorlu kış koşullarında oldukça başarılı olduğu belirtildi. Her koşulda kendi ayakları üzerinde durabilen, mücadele gücünü yitirmeyen, doğa koşullarına ayak uydurabilen bireyler yetiştirebilmek amacıyla gerçekleştirilen kamplarda öğrenciler hem unutulmaz günler yaşıyor hem de kabiliyetlerini geliştiriyor.



Teknolojik bağımlılıktan uzak, tabiatın sunduğu imkan ve güzellikler içerisinde kamp ve izcilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kış kampı hakkında bilgi veren kulüp önderi Alper Lütfi Sarı, soğuk havaya ve kara rağmen faaliyetlerini gerçekleştiren izcilerin, zor ama bir o kadar da eğlenceli olan kamptan mutlu döndüklerini söyledi. Sarı, "İzcilerimiz, kış kampında gerçekleştirilen eğitimlerimizde bıçak ve çakı kullanımı, balta, testere kullanımı, odun kırma, soba yakma, kardan eser yapma, kar üstünde ateş yakma, sucuk pişirme, izci marşları, doğal kar barınakları, kamuflaj, kar körlüğü, kar mağarası, ilkyardım, giyinme, beslenme, yürüyüş teknikleri gibi eğitimler aldılar. Bunların yanında; kızak kayma, kayak eğitimi ve kayak, gece nöbetleri ve gece yürüyüşü, soba yakma, su temini ve ısıtma, bulaşık yıkama, yemek dağıtma, tertip-düzen, teftişler, el beceri eğitimleri, izcilik düğüm ve bağları, kar üstünde çadır kurma gibi faaliyetlerimiz oldu. Bunlarla birlikte izcilerimiz, dikkat ve hızlı karar verme becerilerini geliştiren izcilik oyun ve yarışmalar yaparak eğlenceli zaman geçirdiler" diye konuştu. - AYDIN