Aydınlı kadın girişimci internetten sattığı reçelle geçimini sağlıyor - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde patlıcan, kabak ve portakal gibi 30 çeşit ürünün reçelini yapıp Türkiye'nin farklı illerine gönderen Şengül Batur, bu ürünlerden elde ettiği kazançla evinin geçimini sağlıyor.

Dallıca Mahallesinde bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk annesi Şengül Batur (40), ailesi için yaptığı reçeller beğenilince okuldaki işinden ayrılıp kendi işini yapmaya karar verdi.

Patlıcan, kabak ve portakal gibi 30 çeşit ürünün reçelini yapan Batur, bu ürünleri internet üzerinden satmaya başladı. Taleplere tek başına yetişemeyen Batur, evinin bahçesine taşıdığı işinde mahallesindeki 10 kadına da istihdam sağladı.

Yurt dışından da siparişler almaya başlayan girişimci kadın, elde ettiği gelirin tamamını çocuklarının eğitimine ayırıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Batur, sadece kendi işi değil mahallesindeki kadınlara da istihdam sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaptığı reçellerin çevresinde beğenildiğini, internet üzerinden satışa başladıktan sonra siparişlere yetişemez olduğunu anlatan Batur, "Mutfağa sığamadım evimin bahçesinde üretime başladım. Tencerem küçücükken kocaman kazan oldu. Yavaş yavaş Türkiye'nin her yerine dağıldı. Mahalledeki arkadaşlarıma da ek gelir imkanı sağladım" dedi.

"Kızlarım, işim sayesinde okuyor" diyen Batur, ayda 800 kilogram reçel ürettiğini hayalinin bir tesis kurarak ihracat yapmak olduğunu ifade etti.

Yurt dışından çok talep aldıklarına dikkati çeken Batur, şöyle devam etti:

"Sosyal medya hesabıma, Almanya, Hollanda, Amerika, İngiltere ve birçok ülkeden mesajlar geliyor. 'Ne olursunuz ürünlerinizi bize de gönderin' diyorlar. Biz yurt dışına da açılmak istiyoruz. Neden olmasın, kadın istiyor, her şeyi yapmak istiyor, yapıyor ama önünde küçük küçük engeller var. İnşallah bizde bu engelleri aşarız."