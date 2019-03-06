Aydınlı Kadın Girişimciler Başkanını Seçti

Aydın Ticaret Borsası Koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, tüm üyelerin katılımlarıyla Başkanlık seçimini gerçekleştirdi.

Aydın Ticaret Borsası Koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, tüm üyelerin katılımlarıyla Başkanlık seçimini gerçekleştirdi.



Geçtiğimiz günlerde Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Kuşadası Ticaret Odası, Söke Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Odası ve Didim Ticaret Odası tarafından seçilen İcra Komitesi Üyeleri, Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde davet edilerek TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları seçimini gerçekleştirdi.



Yapılan seçim sonucunda Aydın Ticaret Borsası adayı Esen Türker 2. Kez icra komitesi başkanı seçilerek, güven tazeledi.



Başkan yardımcılıklarına ise Hibeti Zeytin (Kuşadası Ticaret Odası), Bahtiyar Çekici ( Söke Ticaret Odası), Hezer Sermin Kırıcı, Berna Akyüzlü (Aydın Ticaret Borsası), Esin Ülkü Beyazıt (Nazilli Ticaret Odası) seçildi.



Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker seçim sonrasında yaptığı açıklamada 2015 yılı Ocak ayında yapılan İcra Komitesi Başkanlık seçimlerinden bu yana görevimizi hep birlikte, hep birlik olarak devam ettik, bu dönemde de hep birlikte biz olarak çalışmalarımıza devam edeceğimiz inancındayım. Destek veren tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınlar olarak birlikte hareket ederek Aydın ve ilçelerinde büyük projelere imza atacağız. İfadelerine yer verdi.



Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel "Koordinatörlüğünü Borsamızın yürüttüğü Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanımız Esen Türker ve ekibinin görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, Aydınımızın çağdaş yüzünü gösteren kadınlarımızın başarılarının sürekliliğini temenni ediyorum. İfadelerine yer verdi.



TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi şu isimlerden oluşuyor.



Esen Türker (ATB) İcra Komitesi Başkanı



Hibeti Zeytin ( KUTO) Başkan Yrd.



Bahtiyar Çekici (STO) Başkan Yrd.



Hezer Sermin Kırıcı (AYSO) Başkan Yrd.



Berna Akyüzlü (ATB) Başkan Yrd.



Esin Ülkü Beyazıt (NTO) Başkan Yrd.



Bahire Şekerzade (AYTO) Üye



Figen Yurdakul (KUTO) üye



Gamze Yolcu Metin (NTO) Üye



Güllhan Erkuş (AYTO) Üye



Lehbiye Ebru Bircan Batur (AYTO) Üye



Nuran Aslan (NTO) Üye



Seçil Uyaroğlu (AYTO) Üye



Semra Ağaçcı (ATB) Üye



Yasemin Ateş (STO) Üye - AYDIN

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