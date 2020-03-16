Aydınlı kadınlar balık ağı örmeyi öğrenecek - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde açılan "Ağ Örme Eğitimi Kursu" ile Doğanbey ve Serçin Mahallesi'ndeki kadınlar balık ağı örmeyi öğrenecek.



Ege Denizi kıyısında yer alan Söke ilçesinin balıkçı köyleri olarak bilinen Doğanbey ve Bafa Gölü kıyısındaki Serçin'de Kadınlara Yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu başladı.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile özel politikalar kapsamında, istihdam garantisiz, Doğanbey ve Serçin mahallelerinde açılan Balık Ağı Örme Kursları'nda, katılım sağlayan kadınlara genel sağlık sigortasının yanı sıra cep harçlığı olarak da 30'ar lira yevmiye ödenecek. 150 saat sürecek olan kurs bitiminde başarılı olan kadın kursiyerlere sertifika verilecek.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen kurs ile kadın kursiyerlerin, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan eşlerine destek olmaları ve kadın istihdamını artırmak amaçlanıyor. - AYDIN