Aydınlı Kadınlar Şehit Annesini Ziyaret Etti
1 saat önce
Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer ve yönetim kurulu üyeleri, Güneydoğu'da terör örgütüyle mücadele ederken şehit olan Orkun Alp Arslan'ın annesi Seray Özen'i ziyaret etti.
Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın
Şube Başkanı Habibe Gürer ve yönetim kurulu üyeleri, Güneydoğu'da terör örgütüyle mücadele ederken şehit olan Orkun Alp Arslan'ın annesi Seray Özen'i ziyaret etti. Mardin
'in Artuklu İlçesi
Cevizlik Köyü Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırı sonucu 9 Temmuz 2016 tarihinde şehit düşen Orkun Alp Arslan'ın annesi Seray Özen'i Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki evinde ziyaret eden Aydın Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer ve yönetim kurulu üyeleri, şehit annesinin yaşadığı acıya ortak oldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten şehit annesi Seray Sever
, "Şehidim, oğlum Orkun Alp Arslan'ı hiçbir zaman unutmamın mümkün olmadığını biliyorsunuz. Böyle anlamlı bir günde ziyaretiniz ile memnun ettiniz, hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Çanakkale
Zaferinin sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli olaylarından biri olduğunu söyleyen Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer ise, "Bugün bu vesileyle vatan topraklarımızı kanları ile sulayan tüm şehitlerimizi anmak onlara minnettar olduğumuzu belirtmek adına şehit Orkun Alp Arslan'ı ziyaret ettik. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:53 Kaynak: İHA
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