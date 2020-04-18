Aydınlı kadınların Ramazan ayı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Aydınlı kadınların Ramazan ayı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Aydınlı kadınların Ramazan ayı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayına sayılı günler kala, Aydın'da kadınlar hummalı bir hazırlığa başladı.

Aydınlı kadınların Ramazan ayı hazırlıklarına başladı, System.String[]

İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayına sayılı günler kala, Aydın'da kadınlar hummalı bir hazırlığa başladı. Bir yandan Ramazan ayına hazırlanan kadınlar diğer yandan da asırlık geleneği sürdürüyor.


Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken Aydın'ın Köşk ilçesine bağlık kırsal mahallelerde aynı hanede yaşayan gelin ve kaynanalar hummalı bir çalışma başlattı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hane halkı erkeklerin de yardımcı olduğu Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında renkli görüntüler oluşurken, sosyal mesafe dikkate alınarak yapılan börek ve ramazan kumanyası hazırlıklarının kokusu ise sosyal mesafeyi aşarak tüm mahalleyi sardı.


Bir Yörük şehri olan Efeler Diyarı Aydın'ın aynı zamanda kültür şehri olduğunu belirten Köşk Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahraman, kadınların sadece bir Ramazan hazırlığı yapmadığını aynı zamanda önemli bir kültürü yaşattığını söyledi. Teknolojinin gelişmesi ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması ile pek çok genç kızın yufka açmasını bile öğrenemeden evlendiğini belirten Cemil Kahraman, "Bu virüs belasının tek güzel yönü, bizim bilmeden yaşattığımız bazı gelenek ve göreneklerin ne kadar değerli bir hazine olduğunu bize hatırlattı. Doğal ve organik beslenmenin ne kadar önemli olduğunu katkısız gıdaların ne kadar sağlıklı olduğunu yeniden hatırladık" dedi.


Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uyguladığı tedbirler doğrultusunda bu yıl Ramazan hazırlıklarına sosyal mesafeyi dikkate alarak yaptıklarını belirten Müşerref Oflaz ise, kendi kaynanasından devraldığı bu geleneği çeyrek asırdan bu yana gelinleri ve kızları ile sürdürdüğünü söyledi.


"Dibile tatlısı olmazsa olmaz"


Eskiden Ramazan aylarında da tarım işleri devam ettiği için sahur yemeklerinin çok kuvvetli olduğunu belirten Müşerref Oflaz, "Eskiden makineleşme olmadığı için tarım işleri tamamen insan gücü ile yapılırdı. Özellikle erkekler hem orucunu tutar hem de tarım işlerine devam ederdi. Bu nedenle hanımlar özenle pekmez ile tatlandırılan dibile tatlıları yapardı. Börek ve dibile sahhur sofralarının olmazsa olmazıdır. Biz halen bu gelenekleri sürdürmeye çalışıyoruz" diyerek kendisinden sonraki neslin de bu güzel gelenekleri sürdürmesini istedi.


Tamamen organik ve odun ateşinde hazırlanan bu gıdaların aynı zamanda aylarca bozulmadan tazeliğini koruyabildiği belirtildi. - AYDIN

Koronavirüs, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:28 Kaynak: İHA

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