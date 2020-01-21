Aydınlı kamp tutkunları Dağeymiri Yaylası'nın konuğu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydınlı kamp tutkunları Dağeymiri Yaylası'nın konuğu oldu - Son Dakika

Aydınlı kamp tutkunları Dağeymiri Yaylası'nın konuğu oldu

6 saat önce

Aydın'da kamp denildiğinde ilk akla gelen yerlerden olan ve bunun yanı sıra Karlık Zirve'ye yakınlığıyla da dikkat çeken Dağeymiri Yaylası tüm hafta sonuna yayılan bir trekking ve kamp etkinliğine kucak açtı.

Aydınlı kamp tutkunları Dağeymiri Yaylası'nın konuğu oldu, System.String[]

Aydın'da kamp denildiğinde ilk akla gelen yerlerden olan ve bunun yanı sıra Karlık Zirve'ye yakınlığıyla da dikkat çeken Dağeymiri Yaylası tüm hafta sonuna yayılan bir trekking ve kamp etkinliğine kucak açtı.


Sergen Demir öncülüğünde düzenlenen etkinlikte kampçılar zirve yürüyüşü de gerçekleştirdi. Karlık Zirve yürüyüşü 6 saat sürerken, tırmanışta katılımcılara profesyonel dağcılar da eşlik etti. Toplamda 15 kilometrelik yürüyüşün ardından kamp alanında gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenirken katılımcılar çadır kurarak çeşitli Aydınlı firmaların sponsorluğunda keyifli vakit geçirdi.


Kampta meditasyon ve nefes terapisi etkinliği düzenlenirken kampçılar gece boyunca ateş başında şarkılar söyleyip eğlendi. Tamamen ücretsiz düzenlenen etkinlikte kampçılar Aydın doğasının olağanüstü güzelliğini fotoğrafladı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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