Aydınlı kampçılar, tarihle iç içe kamp yaptı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde, eski bir Rum yerleşkesi olan Güllübahçe Mahallesi Aydınlı kamp tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Priene Antik Kenti'nin yakınlarında bulunan bölgede otuz kişilik bir grup kamp ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.



Doğa severler tarafından organize edilen etkinlik, Güllübahçe Mesire Alanı'nda düzenlendi. Günün erken saatlerinde bir araya gelen grup tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen bölgede doyasıya eğlendi. Güllübahçe Mesire Alanı'nda toplanan grup çadırlarını hazırladı, daha sonra Priene Antik Kenti'ni gezdi. Program kapsamında açık hava film gösterimi ve söyleşisi de gerçekleştirildi.



Kamp programı kapsamında 12 km'lik Güllübahçe-Priene Akropol doğa yürüyüşü rotasını yürüyen kampçılar doğa ile iç içe bir kamp yaptılar. - AYDIN