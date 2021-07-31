Aydınlı karateciler Koçarlı'da buluştu

Karate İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Koçarlı Çam Fıstığı Karate İl Birinciliği Yarışması Koçarlı Vali Şenol Engin Spor Salonu'nda yapıldı.

Koçarlı'da gerçekleşen ve il genelindeki 2000-2014 doğumlu 125 sporcu arasından Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek takımın belirlendiği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonucunda kendi sıkletlerinde dereceye giren sporcular için madalya takdim töreni de düzenlendi.

"Hedef Türkiye Şampiyonası'nda başarı"

Yaş gruplarına göre kategorize edilerek birincilerin belirlendiği yarışmaya, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Gençlik ve Spor Müdürü Mikail Kavaklı, Koçarlı Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Koçarlı Halk Eğitim Müdürü Yusuf Nas, Koçarlı Belediyespor Kulübü Başkanı Yalçın Altındiş, Karate İl Temsilcisi Hüseyin Yıldız, kulüp yöneticileri, antrönörler, veliler ve çok sayıda karatesever vatandaş katıldı. Yarışmada sporculara hitaben hoşgeldiniz konuşması yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Çam Fıstığı Karate İl Birinciliği Yarışması'na ev sahipliği yapmaları nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyerek yarışmacılara başarılar diledi. Yarışma sonucunda Aydın'ı temsilen Türkiye Şampiyonası'na katılacak takımın yüksek dereceler elde ederek göğüslerini kabartacağına inancının tam olduğunu belirten Başkan Kaplan, Koçarlı'da hayata geçirecekleri gençlik ve spor yatırımlarının ilçede karate alanında yetişecek sporcuların daha da artmasına katkı sunmasını umduğunu belirtti.

Yapılan konuşmanın ardından start alan yarışmanın finalinde Başkan Kaplan ile ilçe protokolü, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ederek Türkiye Şampiyonası'nda da başarı temennisinde bulundu. - AYDIN