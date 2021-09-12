Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı - Son Dakika

Aydın'da faaliyet gösteren Güryılmaz Mandencilik isimli firma faaliyet gösterdiği alanlarda halkla bir araya gelerek aşure hayrı düzenledi. Çevre sakinlerinin katılım sağladığı aşure hayrıda bir yandan aşureler yenilirken diğer yandan da dualar edildi.

Firmanın aaliyet alanlarından biri olan Dalama Kuloğulları Mahallesi'nde gerçekleştirilen aşure hayrı ve dua etkinliğine Köy Muhtarı Dursun Ertürk, Kömür Madeni işletmesinin yetkilisi Uğur Bozkurt, köy halkı ve çevre köylerden vatandaşlar da katıldı.

Her yerde eylem burada birliktelik var

Aydın'da gerek maden gerekse rüzgar ve jeotermal enerjinin çıkarıldığı pek çok bölgede yöre halkı ile işletmeci kurum ve kuruluşlar arasında var olan gerginliğin aksine Dalama Kuloğulları ve çevresinde madencilik firması ile köylüler arasındaki samimiyet ve birliktelik dikkat çekti. aşure hayır kapsamında dualar, ürünlerin bereketi, kuraklığın ve hastalıkların sona ermesi için dualar edildi.

Etkinlik kapsamında köy ve civarında yaşayıp gerek işi gerekse diğer durumları dolayısıyla aşure hayrına katılmayanlara aşure gönderilirken Köy Muhtarı Dursun Ertürk, çevredeki işletmelerin doğaya saygılı ve yöre sakinleri ile uyum içinde kamuya da faydalı şekilde faaliyet sürdürmesi durumunda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını kaydetti. Faaliyet alanlarındaki çevre sakinleri ile uyum içinde olduklarını kaydeden Uğur Bozkurt, geniş bir aile olduklarını belirterek etkinliğe katılan çevre sakinlerine teşekkür etti. - AYDIN