Aydınlı kuaför lösemi hastası Berfin'i sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydınlı kuaför lösemi hastası Berfin'i sevindirdi - Son Dakika

Aydınlı kuaför lösemi hastası Berfin'i sevindirdi

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi sürecinde saçları döküldüğü için büyük üzüntü yaşayan 8 yaşındaki Berfin Diri'nin dileği, kentte kanser hastaları için ücretsiz peruk yapan kuaför Kenan Kaya sayesinde gerçekleşti.

Aydınlı kuaför lösemi hastası Berfin'i sevindirdi, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi sürecinde saçları döküldüğü için büyük üzüntü yaşayan 8 yaşındaki Berfin Diri'nin dileği, kentte kanser hastaları için ücretsiz peruk yapan kuaför Kenan Kaya sayesinde gerçekleşti.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Ferda ve Ramazan Diri'nin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Berfin Diri, 6 ay önce rahatsızlandı.

Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğa lösemi teşhisi konuldu.

Tedavi sürecinde kemoterapiden dolayı saçları dökülen küçük Berfin, büyük üzüntü yaşadı.

Torununun eski görüntüsüne kavuşmasını isteyen anneanne Leyla Tekeş, kentte kanser hastaları için ücretsiz peruk yapan kuaför Kenan Kaya ile iletişime geçti.

İstenilen saç modeline göre 2 peruk tasarlayan Kaya, eve giderek çocuğun beğendiği peruğu hediye etti.

Çok mutlu olduğunu belirten küçük Berfin, Kaya'ya teşekkür etti.

Kaya, lösemi tedavisi gören çocukların saçlarını kaybetmelerine çok üzüldüklerine şahit olduğunu dile getirdi.

Kemoterapi gören çocuklar için peruk tasarladığını vurgulayan Kaya, "Çocuklar saçları gidince bir moral çöküntüsü yaşıyorlar. Biz de bu devreyi atlatma sürecinde destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kuşadası, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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