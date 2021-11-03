Aydınlı kuyumcu hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Emin Doğruyol hayatını kaybetti.

Sarraflar çarşısında uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Emin Doğruyol yaşamını yitirdi. Bir süredir kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Doğruyol'un ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Doğruyol'un cenazesinin 4 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. - AYDIN