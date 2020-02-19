Aydınlı Mahsum'dan balkan ikinciliği

Aydın'ın başarılı Milli Atleti Mahsum Korkmaz İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası 4x400 metre bayrak yarışmasında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



İstanbul'da gerçekleşen 25. Balkan Salon Atletizm Şampiyonasına 23 ülkeden sporcular yer aldı. Ay yıldızlı formayı taşıyan ve terleten Aydınlı Milli Atlet Mahsum Korkmaz elde ettiği başarıdan dolayı spor camiası tarafından büyük takdir topladı.



Başarılı Atlet'in Antrenörü ve Ağabeyi Sinan Korkmaz, "Başarıların elde edilmesinde büyük katkıları bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sporcumuzun kulübü Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu başarılarıyla Aydın'a büyük gurur yaşatan Milli Atlet Mahsum Korkmaz'ı ve Antrenörü Sinan Korkmaz'ı balkan şampiyonasında elde ettiği ikincilikten dolayı tebrik etti ve başarılar diledi. - AYDIN