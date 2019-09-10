Son Dakika Haberleri: Aydınlı master Serkan Şengil, 2019'u 1 rekor ve 9 madalyayla tamamladı
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Aydınlı master Serkan Şengil, 2019'u 1 rekor ve 9 madalyayla tamamladı

5 dakika önce

Aydın'ı, Eskişehir'de düzenlenen Masterler Türkiye Şampiyonasında temsil eden Serkan Şengil, bu şampiyonada kazandığı 3 altın ve 1 gümüş madalyayla birlikte 2019 yılı 1 Türkiye rekoru ve 9 madalya ile tamamladı.

Aydınlı master Serkan Şengil, 2019'u 1 rekor ve 9 madalyayla tamamladı, System.String[]

Aydın'ı, Eskişehir'de düzenlenen Masterler Türkiye Şampiyonasında temsil eden Serkan Şengil, bu şampiyonada kazandığı 3 altın ve 1 gümüş madalyayla birlikte 2019 yılı 1 Türkiye rekoru ve 9 madalya ile tamamladı.


Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan 46 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018 yılında katıldığı İstanbul ve İzmir'deki Masterler Türkiye Şampiyonalarında kazandığı toplam 6 madalya ile Aydın'ı en iyi şekilde temsil eden Şengil, 2019 sezonuna da 1 Türkiye rekoru ve 5 madalya ile girmişti.


31 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihlerinde Türkiye Atletizm Federasyonunca Eskişehir'de yapılan Masterler Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Serkan Şengil; M45 kategorisinde 100 metrede 13,01'lik derecesiyle ile Türkiye şampiyonu, uzun atlamada 4,85 metre ile Türkiye şampiyonu, 3 adım atlamada 9,43 metre ile Türkiye şampiyonu ve 200 metrede ise 27,49'lik derecesi ile Türkiye ikincisi oldu.


Aydın'ı ve Türkiye'yi ulusal ve de uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını kaydeden Serkan Şengil, "Atletimi çok seviyorum ve başarılarımı çok çalışmama borçluyum. 2019 yılını toplam 6 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye rekoru ile bitirdim. Çok yorucu gecen antrenman programları sonunda bu başarılar geldi. İnşallah güzel Aydın'ımızın tanıtımına spor alanında bir katkı sağlamışımdır" dedi. - AYDIN

Eskişehir, Türkiye, Serkan, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
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