Aydınlı master Serkan Şengil 2020'ye 5 Türkiye Şampiyonluğuyla başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydınlı master Serkan Şengil 2020'ye 5 Türkiye Şampiyonluğuyla başladı - Son Dakika Spor

Aydınlı master Serkan Şengil 2020'ye 5 Türkiye Şampiyonluğuyla başladı

6 saat önce

Aydın'ı, Türkiye Masterler Atletizm Salon Şampiyonasında temsil eden Serkan Şengil, 2020 yılına 4 altın ve 1 bayrak takımı şampiyonluğuyla başladı.

Aydınlı master Serkan Şengil 2020'ye 5 Türkiye Şampiyonluğuyla başladı, System.String[]

Aydın'ı, Türkiye Masterler Atletizm Salon Şampiyonasında temsil eden Serkan Şengil, 2020 yılına 4 altın ve 1 bayrak takımı şampiyonluğuyla başladı.


Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan 46 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018 yılında katıldığı İstanbul ve İzmir'deki Masterler Türkiye Şampiyonalarında kazandığı toplam 6 madalya ile Aydın'ı en iyi şekilde temsil eden Şengil, 2019 yılını toplam 6 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye rekoru ile bitirmişti.


29 Şubat- 01 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Salon Şampiyonasında Aydın'ı başarıyla temsil eden 60 metre 8,22 (Sezon en iyisi), 200 metre 27,17, uzun atlama 5,07 (Kariyer en iyisi), üç adım atlama 9,76 ve 4x200 bayrak yarışı 1,52.31 ile


4 branşta Türkiye Şampiyonluğu ile 1 branşta Türkiye Takım Şampiyonluğunu elde ederek 2020 sezonunu başarıyla açtı.


Elde ettiği başarılardan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Serkan Şengil, "Sanırım çalışma emek bu güzel başarıları getirdi. 4 altın ve 1 bayrak takımı şampiyonluğu ile Aydın'a döndük, mutluyum. Aydın İl Gençlik Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na, antreman veya kondisyon destek programları ile 24 saat yanımda olan Aydın İl Gençlik Spor Müdürlüğünde antrenör Musa Yörük'e ve atletizm ailem İzmir Masterler Atletizm Kulübüne teşekkürlerimi sunarım" dedi. - AYDIN

İstanbul, Atletizm, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
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