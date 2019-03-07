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Aydınlı Master Serkan Şengil'den İlk Uluslararası Şampiyonda 4 Derece

1 saat önce

Aydın'ı Masterler Türkiye Şampiyonalarında başarıyla temsil eden Serkan Şengil, milli takıma birlikte katıldığı ilk uluslararası müsabakada 4 Balkanlar derecesi elde etti.

Aydınlı Master Serkan Şengil'den İlk Uluslararası Şampiyonda 4 Derece, System.String[]
Aydın'ı Masterler Türkiye Şampiyonalarında başarıyla temsil eden Serkan Şengil, milli takıma birlikte katıldığı ilk uluslararası müsabakada 4 Balkanlar derecesi elde etti.

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan 46 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018 yılında katıldığı İstanbul ve İzmir'deki Masterler Türkiye Şampiyonalarında kazandığı toplam 6 madalya ile Aydın'ı en iyi şekilde temsil eden Şengil, 2019 sezonuna da Türkiye rekoru ve 5 madalya ile girmişti.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan Balkan Şampiyonası ile ilk uluslararası müsabakasına katılan Serkan Şengil, Aydın ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. 10 ülkeden 475 atletin katıldığı Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasında M45 kategorisinde üç adım atlamada Balkan 4.'lüğü, uzun atlamada Balkan 5.'liği, 200 metrede Balkan 7.'liği ve 60 metrede Balkan 8.'liği elde eden Şengil, başarılarıyla göz doldurdu.

Madalya kazanamadığı için üzgün olduğunu ifade esen Serkan Şengil, "Şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı Milli Takım formasını giymenin onuru ile ülkemi temsil ettiğim için gururluyum. Gönül isterdi ki madalya ile dönmek ancak derece yapabildim. Çok sevdiğim ve 1,5 yıl önce amatör olarak başladığım bu ilk uluslararası müsabakada 4 derece elde ettiğim için mutluyum. Daha çok çalışarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Serkan, Spor
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