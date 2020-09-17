Aydınlı Mehmet Hoca Adnan Menderes'i andı - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan, Aydınlı Mehmet Hoca olarak bilinen Mehmet Pala, merhum Başvekil Adnan Menderes'i şehadetinin yıl dönümünde andı. Darbecileri lanetleyen Aydınlı Mehmet Hoca, "59 yıl önce bugün idam edilen sadece Adnan Menderes ve arkadaşları değil, millet iradesi, demokrasi de darağacına çekilmişti" dedi.

Adnan Menderes'in aramızdan ayrılışının 59.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, "Adnan Menderes, memleketimizden çıkarak milletin sesine ses olmuştur. 17 yıl boyunca 'Tanrı Uludur' diye okutulan ezanı yeniden aslına uygun 'Allah'u Ekber' diye okutan yiğidin adıdır Adnan Menderes. Son sözleri 'Vatanı ve milleti Allah refah içerisinde bıraksın' diyen Başvekil Adnan Menderes, Türkiye'de hayata koyduğu uygulamalar, demokrasi atılımları, hizmet ve projelerle bir döneme damgasını vurmuştur. Cuntacılar tarafından idam edilen demokrasi şehidi Adnan Menderes'in Türkiye için ve Müslümanlar için hayata geçirdiği yenilikleri unutmamız mümkün değildir. Yine aynı zihniyet 15 Temmuz'da da aynı senaryoyu uygulamaya koymuş, ancak aziz milletimiz darbecilere geçit vermemiştir. 15 Temmuz sonrası bu coğrafyada darbeler tarihe karışmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı canı pahasına koruyan milletimiz, tankların önüne vücudunu siper etmiş ve iradesine sahip çıkmıştır. Bu vesileyle 59 yıl önce şehit edilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyor, darbeleri ve darbecileri bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN