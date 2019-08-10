Son Dakika Haberleri: Aydınlı Mehmet Hoca'dan Kurban Bayramı Mesajı: Saklamayın, paylaşın
Son Dakika Güncel Haber

Aydınlı Mehmet Hoca'dan Kurban Bayramı Mesajı: Saklamayın, paylaşın

1 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda kesilen kurban etleri için "Saklamayın paylaşın" mesajı verdi.

Aydınlı Mehmet Hoca'dan Kurban Bayramı Mesajı: Saklamayın, paylaşın, System.String[]
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda kesilen kurban etleri için "Saklamayın paylaşın" mesajı verdi. Kurban Bayramı'nın temellerinin 'paylaşmak' üzerine olduğunu belirten Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, "Kurban Bayramı nedeniyle kestiğimiz hayvanların etlerini saklamak yerine paylaşmayı tercih edelim. Kurban Bayramı, yoksula, garibe yardımın bayramıdır. Kurban Bayramı, eşitliğin, yenilenmenin, paylaşmanın, nefisleri terbiye etmenin bayramıdır" dedi.

Aydınlı Mehmet Hoca Mehmet Pala mesajında, "Kurban Bayramı bize bayram sevincini ve hac ibadetini getirir. Bir yanda Hz.İbrahim, Hz.İsmail ve Hz.Hacer'in hayatını, diğer yanda ise iki cihan serveri Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v)'ın hayatını hatırlayarak manevi duyguları yüksek bir bayram geçireceğiz. Kurban, bize Hz.Peygamber'den bir miras olarak günümüze kadar gelmiştir. Hz.İsmail'den teslimiyet, Hz.İbrahim'den sadakat dersidir. Kurban Bayramı, kardeşlik, dostluk, sevgi bağlarının pekiştirilmesi açısından önemli bir fırsattır. Her şeyden önemlisi; Kurban Bayramı'nda tek amacımız paylaşmak olmalıdır. Unutmayalım ki, Kurban Bayramı, her evden mangal dumanlarının yükseleceği bir bayram değil, tam aksine en fazla yoksula ulaşılacak bir bayramdır. Bu bayram kurban ibadetini yerine getiren kardeşlerimiz, etlerini dondurucularda saklamak yerine elinden geldiğince dağıtmayı tercih etsin. Evlerine et girmeyen ailelere ulaşalım. Kurban ibadeti paylaştıkça değerlenir, sevabı artar" diyerek tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutladı. - AYDIN
Kurban Bayramı, Mehmet Hoca, Aydınlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz
Bilecikli genç pilot adayı bayram mesajını havada verdi Sulama kanalında kaybolan iki kişinin cesetlerine ulaşıldı "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 19:34:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydınlı Mehmet Hoca'dan Kurban Bayramı Mesajı: Saklamayın, paylaşın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]