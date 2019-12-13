Aydınlı miniklerden Bakan Kasapoğlu'na pankartlı teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydınlı miniklerden Bakan Kasapoğlu'na pankartlı teşekkür - Son Dakika Spor

Aydınlı miniklerden Bakan Kasapoğlu'na pankartlı teşekkür

6 saat önce

Axa Sigorta Kupa Voley 1. Etap ikinci maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri olarak izleyen çocuklar pankartla teşekkür etti.

Aydınlı miniklerden Bakan Kasapoğlu'na pankartlı teşekkür, System.String[]

Axa Sigorta Kupa Voley 1. Etap ikinci maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri olarak izleyen çocuklar pankartla teşekkür etti.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesine katılan sporcular, Mimar Sinan Salonu'nda oynanan Axa Sigorta Kupa Voley 1. Etap ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile PTT Spor arasındaki müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri olarak ağırlandı.


"Biz @kasapoglu'nun misafiriyiz" yazılı pankart açan sporcular, müsabakayı heyecanla takip etti. - AYDIN

Mehmet Kasapoğlu, Sigorta, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
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