Aydınlı miniklerin yüzlerini güldürdüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydınlı miniklerin yüzlerini güldürdüler - Son Dakika

Aydınlı miniklerin yüzlerini güldürdüler

6 saat önce

Aydın Gençlik Merkezi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü gençleri Tepeköy İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle oyun oynayıp, hediye verdi.

Aydınlı miniklerin yüzlerini güldürdüler, System.String[]

Aydın Gençlik Merkezi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü gençleri Tepeköy İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle oyun oynayıp, hediye verdi.


Aydın Gençlik ve Spor l Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan "Gençlik Faaliyetleri Eğitim-Okul İşbirliği" kapsamında, gönüllü gençler ilkokulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geliyor.


Proje kapsamında son olarak Tepeköy İlkokulu'nu ziyaret eden gençler, ziyarette minik öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Minik yürekler ile çeşitli çocuk oyunları oynayan gençler, öğrencilerin keyifli dakikalar geçirmesini sağladı.


Gerçekleştirilen etkinliğin önümüzdeki günlerde farklı okul ziyaretleri ile devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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