Son Dakika Haberleri: Aydınlı motosikletçiler bir araya geldi
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Aydınlı motosikletçiler bir araya geldi

7 saat önce

Motosiklet aşkı ve kardeşlik ilkesiyle hareket eden Tralleis Motosiklet Kulübü gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Aydınlı motosikletçiler bir araya geldi, System.String[]

Motosiklet aşkı ve kardeşlik ilkesiyle hareket eden Tralleis Motosiklet Kulübü gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Tralleis Motosiklet Kulübü, Nazilli Türk Riders Chopper Kulübü'nün (TRCC) yeni açılan kulüp evine 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Ziyarette MotoNaz Motosiklet Kulübü üyeleri de hazır bulunurken kulüp başkanları karşılıklı olarak birbirlerine hediye sundu. Tralleis Motosiklet Kulübü Başkanı Aytaç Karaköse, motosikletin bir ulaşım aracı olmaktan öte bir yaşam biçimi olduğunu belirtti. Ayrıca TRCC üyelerine, motosiklet camiasına kazandırdıkları bu kulüp evi ile bölgede hissedilen büyük bir eksikliğin giderildiğini belirtip teşekkür etti. - AYDIN

Motosiklet, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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