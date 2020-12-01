Aydınlı nakliyatçı Korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Aydınlı nakliyatçı Korona virüse yenik düştü
01.12.2020 11:01
Aydın'da uzun yıllardır nakliyat işi ile uğraşan Nail Budak Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Aydın'da uzun yıllardır nakliyat işi ile uğraşan Nail Budak Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Aydın'da şehirlerarası nakliyat ve ambarcılık işi ile uğraşan Nail Budak geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Budak'ın hastanede yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Budak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Budak'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN
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