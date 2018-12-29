Son Dakika Haberleri: Aydınlı Profesör Hastalarını Fırçaladı, Sosyal Medyayı Salladı

Aydınlı Profesör Hastalarını Fırçaladı, Sosyal Medyayı Salladı

41 dakika önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli bir profesör doktor, randevularına gelmeyen hastalarını sosyal medya üzerinden fırçalayarak, "Çok sinirleniyorum" diye paylaşım yapınca günün konusu oldu.

Aydınlı Profesör Hastalarını Fırçaladı, Sosyal Medyayı Salladı, System.String[]
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli bir profesör doktor, randevularına gelmeyen hastalarını sosyal medya üzerinden fırçalayarak, "Çok sinirleniyorum" diye paylaşım yapınca günün konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Hakan Çevikel, ücretli yaptığı ameliyatlara randevu aldığı halde gelmeyen ve üstelik de telefonunu kapatan hastalarına yönelik kendi sosyal medya hesabından oldukça ilginç ve tartışılan bir paylaşım yaptı. Hastalarına ilginç bir üslupla kızan ve fırçalayan Prof. Dr. Hakan Çevikel, "Değerli hastalarım, benden muayene veya ameliyat için randevu aldığınızda, herhangi bir sebeple gelmeyecek olursanız, beklenen saatte gelmeyip telefonunuzu kapatmak yerine, arayıp gelemeyeceğinizi söyleyebilirsiniz. Kimseyi zorla ameliyat ya da muayene etmiyoruz. Programım boş kalıyor ve çok sinirleniyorum. Açıkça söyleyeyim yetişkin insanlara yakışmıyor böyle hareketler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Çevikel'in bu ilginç paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyayı salladı. Hem hastalarından, hem meslektaşlarından hem vatandaşlardan hem de hastane ve üniversite yönetiminden tepki alan Prof. Dr. Hakan Çevikel, hastalarını fırçaladığı bu paylaşımı silmek zorunda kaldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel
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