Aydınlı Romanların kargı mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydınlı Romanların kargı mesaisi başladı - Son Dakika

Aydınlı Romanların kargı mesaisi başladı

6 saat önce

Türkiye'de sepetçilik üretiminin merkezi durumundaki Aydın Ilıcabaşı Mahallesi, kargıcılığın da merkezi haline geldi.

Aydınlı Romanların kargı mesaisi başladı, System.String[]

Türkiye'de sepetçilik üretiminin merkezi durumundaki Aydın Ilıcabaşı Mahallesi, kargıcılığın da merkezi haline geldi. Yıllarca sepet ve sele örerek geçinen Romanların sanatsal eserleri teknolojiye yenik düşünce Romanlar sanayi ve turizmde kullanılan kargı üretimi ile ekmek mücadelesine başladı.


Sepetçiliğin hammaddesi olarak bilinen kargı ile olan bağlarını hiç kesmeyen Romanlar, bu yıl sezona erken başladı. 100 kargının 5 TL'ye soyulduğu mahallede çalışmak isteyen herkes Ayter Meydanı'nda toplanan yüzlerce kamyon kargıyı soyarak ekmek kazanıyor.


Aydın'da 2000'li yıllara kadar incir ve zeytin sezonu öncesi gece gündüz kamyonetlerle ham madde niyetine kargının geldiği mahalleden şimdi ise tırlarla Türkiye'nin değişik illerine kargı satışı yapılıyor. Her yıl binlerce ton kargının Ilıcabaşı Bölgesi'nde toplanarak ülkenin değişik illerine satıldığı belirten Serhat Sancar, sepet örmede kullanılan kargıları artık farklı işlerde kullandıklarını söyledi. Eskiden incir, zeytin, domates, patlıcan, kestane hatta pamuğun bile kargıdan örülen sepet ve keleter ile toplandığını bugün ise hepsinin plastik ürünü sepet ya da kovalarla toplandığını belirten Sancar, "Kargı ile eskiden örme işi yapardık. Şimdi ise turizm bve örtü altı tarım işlerine kullanılıyor. Ülke genelinde seralarda yetiştirilen fidelerin dik durması amacıyla kullanılan kargılar Aydın Ilıcabaşı'ndan temin edilir hale geldi. Kargının dilinden en iyi, sepetçilik yapan biz Romanlar anlarız. Sepetçilik teknolojiye ve Çin Mallarına yenik düşünce Aydın kargısını tarım alanında değerlendiriyoruz" dedi.


Kabuklu kargının 20 tanesinin 4 TL'ye soyulmuşunun ise 50 tanesinin 12 TL'ye satıldığı bölgede, kargı soyma işine de 100 kargıda 5 TL ödeniyor. Mahallede eli boş olan yediden yetmişe herkes Ayter Alınana gelip kargı soyuyor. Özellikle genç kızların daha fazla ilgi gösterdiği kargı soyuculuğu ücreti düşük olsa bile pek çok kişi için harçlık oluyor. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Kargı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
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