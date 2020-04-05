Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi - Son Dakika

Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri, sosyal medyadan yayınladıkları kliple 'evde kal' dedi

Bir video çeken sağlık personelleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. 'Bizler Aydın sağlık hizmetleri personelleri olarak sahadayız. Bizim sizlerden isteğimiz evinde kal Türkiye' dediler. Video kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi. Doktor ve hemşireden oluşan ekip bu kez Korona virüs vakalarına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekti.