Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi - Son Dakika

Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi
6 saat önce
Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi Aydın'ın Efeler ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri, sosyal medyadan yayınladıkları kliple 'evde kal' dedi Bir video çeken sağlık personelleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri, sosyal medyadan yayınladıkları kliple 'evde kal' dedi
Bir video çeken sağlık personelleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. 'Bizler Aydın sağlık hizmetleri personelleri olarak sahadayız. Bizim sizlerden isteğimiz evinde kal Türkiye' dediler. Video kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi. Doktor ve hemşireden oluşan ekip bu kez Korona virüs vakalarına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:08 Kaynak: İHA
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