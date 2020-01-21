Aydınlı Sedenaz ve Cemre kampa çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydınlı Sedenaz ve Cemre kampa çağrıldı - Son Dakika Spor

Aydınlı Sedenaz ve Cemre kampa çağrıldı

7 saat önce

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nün iki başarılı oyuncusu Sudenaz Durmaz ve Cemre Polat, Eczacıbaşı Voleybol Takımının kampına çağrıldı.

Aydınlı Sedenaz ve Cemre kampa çağrıldı, System.String[]

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nün iki başarılı oyuncusu Sudenaz Durmaz ve Cemre Polat, Eczacıbaşı Voleybol Takımının kampına çağrıldı.


Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulüp Başkanı Muhsin Çevir, voleybol antrenörü Emin Sakman'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, başarılı oyuncuları Sudenaz Durmaz ve Cemre Polat'ı tebrik ettiğini söyledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, başarılı sporcu ve antrenörlerini çabalarından dolayı tebrik etti. - AYDIN

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 yendi
AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması! Galatasaray'da Emre Taşdemir, Kayserispor'a kiralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:29:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydınlı Sedenaz ve Cemre kampa çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]