Aydınlı şehit Uzman Çavuş yarın toprağa verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydınlı şehit Uzman Çavuş yarın toprağa verilecek - Son Dakika

Aydınlı şehit Uzman Çavuş yarın toprağa verilecek

6 saat önce

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin, 7 Şubat Cuma günü toprağa verilecek.

Aydınlı şehit Uzman Çavuş yarın toprağa verilecek, System.String[]

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin, 7 Şubat Cuma günü toprağa verilecek.


Daha önce bugün ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacağı belirtilen Aydınlı Şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenaze töreni tarihinde değişiklik yapıldı. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şehit Keskin'in cenazesi 7 Şubat Cuma günü Çine Merkez Çarşı Camisinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karahayıt Köy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. - AYDIN

Aydınlı, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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