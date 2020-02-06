Son Dakika › Güncel › Aydınlı şehit Uzman Çavuş yarın toprağa verilecek - Son Dakika
Aydınlı şehit Uzman Çavuş yarın toprağa verilecek
6 saat önce
Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin, 7 Şubat Cuma günü toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin, 7 Şubat Cuma günü toprağa verilecek.
Daha önce bugün ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacağı belirtilen Aydınlı Şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenaze töreni tarihinde değişiklik yapıldı. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şehit Keskin'in cenazesi 7 Şubat Cuma günü Çine Merkez Çarşı Camisinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karahayıt Köy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. - AYDIN
Son Dakika Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak