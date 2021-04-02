Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti - Son Dakika

Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinin ön camlarına '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla 'Otizmin Farkındayız, Her Zaman Yanınızdayız' yazılı afişler asılarak farkındalık oluşturuldu. Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın yaptığı açıklamada, "Otizm, bir hastalık değil farkındalıktır. Bizlere düşen onları doğru gözlemleyip hiç bir önyargı oluşturmaksızın yaşamda onlara yer açmak, onların yanında olmaktır. Bu etkinliğimiz ile de otizme dikkat çekerek vatandaşlarımızın otizmli bireyler konusunda duyarlı olmalarını amaçladık" dedi.

11 numaralı hat sınavda sefer yapacak

Başkan Yalçın ayrıca, 4 Nisan Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday sınavı dolayısıyla üniversitede sınava girecek olan adaylar için 11 numaralı hattın sınav saatine kadar hizmet vereceğini belirterek sınava girecek olan adaylara başarılar diledi. - AYDIN