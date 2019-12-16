Aydınlı sporcular Muaythai müsabakalarına damga vurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydınlı sporcular Muaythai müsabakalarına damga vurdu - Son Dakika Spor

Aydınlı sporcular Muaythai müsabakalarına damga vurdu

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası müsabakalarında Aydınlı sporcular üç şampiyonluk elde etti.

Aydınlı sporcular Muaythai müsabakalarına damga vurdu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası müsabakalarında Aydınlı sporcular üç şampiyonluk elde etti.


Aydın Kungfu Spor Kulübü sporcuları, Fadime Atalay ve Fadime Özkan şampiyon olarak Aydın'a büyük gurur yaşattı. Yarışmaya bireysel olarak katılan Beyza Baysan da 12 yaş kategorisinde Avrupa Kupası şampiyonu olarak büyük sevinç yaşadı.


Türkiye Muay-Thai Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası Antalya'da yapıldı.


Aydın Kungfu Spor kulübü madalyalara ambargo koydu


Uluslararası Antalya Açık Kupası müsabakalarında Aydın Kungfu Spor Kulübü sporcuları Fadime Atalay 60 kiloda, Fadime Özkan 42 kiloda şampiyonluğa ulaşarak büyük başarı elde etti. 45 kiloda yarışan Sudenur Atalay ikinci, 51 kiloda yarışan Elif Hayriye Yılmaz ikinci, 63,5 kiloda yarışan Rabianur Uslu üçüncü olurken, Genç Erkekler Kategorisi'nde yarışan 60 kiloda Efekan Ödemiş ve 54 kiloda yarışan Yağız Yılmaz üçüncü oldu. Büyük Bayanlar Kategorisi'nde yarışan Nefise Atalay ise 57 kiloda üçüncü oldu. - AYDIN

Fadime Özkan, Antalya, Aydınlı, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güzellik uğruna hayatı karardı! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi
16 yaşındaki kızı başından vurup yol kenarına atan şüpheli, saklandığı evde yakalandı Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi!

Son Dakika Haberleri
18:30 Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko maçını seyircisiz oynayacak - Son Dakika Spor
18:23 FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava! - Son Dakika Spor
18:23 Panathinaikos'un cezası açıklandı! Fenerbahçe maçı seyircisiz! - Son Dakika Spor
18:16 Eyüpspor karşılaşmasının yeri değişti - Son Dakika Spor
18:14 Menteşeli sporculara ASKF'den yılın sporcusu ödülü - Son Dakika Spor
18:01 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori - Son Dakika Spor
17:39 Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:37:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydınlı sporcular Muaythai müsabakalarına damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]