Son Dakika Haberleri: Aydınlı sporculardan boksta 5 madalya
Son Dakika Spor Haber

Aydınlı sporculardan boksta 5 madalya

21 dakika önce

AYDIN (İHA) – İstanbul, Amasya ve Bilecik'te yapılan boks şampiyonlarında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde eden Aydınlı sporcular, başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile paylaştı.

Aydınlı sporculardan boksta 5 madalya, System.String[]

AYDIN (İHA) – İstanbul, Amasya ve Bilecik'te yapılan boks şampiyonlarında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde eden Aydınlı sporcular, başarılarını Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile paylaştı.


Geçtiğimiz hafta Bilecik ilinde yapılan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Aydın'ı 62 kiloda temsil eden Emir Samed Topçu, zorlu rakiplerini tek tek mağlup ederek Alt Minik Erkekler Türkiye 1.'si oldu.


Bunun yanı sıra İstanbul'da yapılan Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 48 kiloda Buse Sağlan, Yıldız Bayanlar Türkiye 2.'si, 54 kiloda Dudu Dönmez, Yıldız Bayanlar Türkiye 3.'sü, Amasya'da yapılan Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 70 kiloda Fatma Kadıköylü Üst Minik Kadınlar Türkiye 3.'sü ve 51 kiloda Hülya Batur, Genç Kadınlar Türkiye 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.


Başarılı sporcuları yetiştiren Milli Takımlar Boks Antrenörü Yavuz Kılıç ve Boks İl Temsilcisi Levent Dankı ile sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret ederek başarılarını paylaştı.


Antrenör Yavuz Kılıç, bu yıl içerisinde şimdiye kadar 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandıklarını belirterek; "Başarılarımız artarak devam edecek. Bizlere dua eden herkese ve başta İl Müdürümüze vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederiz" dedi.


İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise; "Başta sporcularımızı yetiştiren ve bu seviyelere getiren Yavuz Kılıç hocamızı ve şampiyon sporcularımızı bizlere bu gururu yaşattıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Boks sporunda ivmelenme gayet iyi. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifade ederek, Türkiye şampiyonu olan ve dereceli sporcuları ödüllendirdi. - AYDIN

İstanbul, Bilecik, Aydınlı, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz
İstanbul valiliği: 315 kaçak yapımının yıkımı tamamlandı İstanbul Valiliğinden şiddetli sağanak uyarısı (Özel) İstanbul'da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:10:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydınlı sporculardan boksta 5 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]