Aydınlı sporculardan boksta 5 madalya

AYDIN (İHA) – İstanbul, Amasya ve Bilecik'te yapılan boks şampiyonlarında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde eden Aydınlı sporcular, başarılarını Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile paylaştı.



Geçtiğimiz hafta Bilecik ilinde yapılan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Aydın'ı 62 kiloda temsil eden Emir Samed Topçu, zorlu rakiplerini tek tek mağlup ederek Alt Minik Erkekler Türkiye 1.'si oldu.



Bunun yanı sıra İstanbul'da yapılan Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 48 kiloda Buse Sağlan, Yıldız Bayanlar Türkiye 2.'si, 54 kiloda Dudu Dönmez, Yıldız Bayanlar Türkiye 3.'sü, Amasya'da yapılan Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 70 kiloda Fatma Kadıköylü Üst Minik Kadınlar Türkiye 3.'sü ve 51 kiloda Hülya Batur, Genç Kadınlar Türkiye 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.



Başarılı sporcuları yetiştiren Milli Takımlar Boks Antrenörü Yavuz Kılıç ve Boks İl Temsilcisi Levent Dankı ile sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret ederek başarılarını paylaştı.



Antrenör Yavuz Kılıç, bu yıl içerisinde şimdiye kadar 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandıklarını belirterek; "Başarılarımız artarak devam edecek. Bizlere dua eden herkese ve başta İl Müdürümüze vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederiz" dedi.



İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise; "Başta sporcularımızı yetiştiren ve bu seviyelere getiren Yavuz Kılıç hocamızı ve şampiyon sporcularımızı bizlere bu gururu yaşattıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Boks sporunda ivmelenme gayet iyi. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifade ederek, Türkiye şampiyonu olan ve dereceli sporcuları ödüllendirdi. - AYDIN