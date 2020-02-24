Aydınlı sporculardan çifte madalya - Son Dakika
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Aydınlı sporculardan çifte madalya

6 saat önce

Mersin'de 19'uncusu yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası yarışmalarında, Yusuf Bozkaş çekiç atmada altın, Habib İslam Kurt ise bronz madalya kazandı.

Aydınlı sporculardan çifte madalya, System.String[]

Mersin'de 19'uncusu yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası yarışmalarında, Yusuf Bozkaş çekiç atmada altın, Habib İslam Kurt ise bronz madalya kazandı.


Mersin'de gerçekleştirilen ve 300'ü aşkın atletin katıldığı müsabakalarda Aydınlı sporcular önemli dereceler elde etti. Unutulmaz spor adamı Seyfi Alanya'nın anısına düzenlenen ve önümüzdeki ay yapılacak Avrupa Atmalar Kupası'nın seçmesi niteliği taşıyan Seyfi Alanya Atmalar Kupası, 22-23 Şubat günlerinde Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde yapıldı. Dört atma branşında ve dört yaş kategorisinde toplam 32 yarışmanın yapıldığı müsabakalarda sezonun ilk dereceleri kayda geçirildi.


Aydın'ı temsilen yarışmalara katılan Yusuf Bozkaş U16 çekiç atma branşında 52.95'lik derecesiyle altın madalyayı kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yine aynı yarışta Aydın'ı temsil eden Habib İslam Kurt 50.98' lik derecesiyle Türkiye 2'ncisi oldu.


Milli Takım Atletizm Antrenörü Burak Uygun, zorlu geçen yarışmalara rağmen elde ettikleri derecelerden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Bir kürsüde 2 Aydın'lı sporcunun yer almasından dolayı ayrıca gururlu olduğunu belirten Antrenör Uygun, desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydınlı, Alanya, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
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