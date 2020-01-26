Aydınlı Uzman Çavuş silah kazasında şehit oldu - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre; Sinanpaşa İlçe Jandarma Karakolunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Sinan Öztürk, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Öztürk, 112 ambulansı ile Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan 5 ay önce evlendiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk şehit düştü. Acı haberi alan şehidin Kuyucak 'taki ailesi Afyon'a hareket etti. Öztürk'ün baba ocağı Kuyucak'ın Yamalak Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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