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Aydınlı voleybolcular öğrencilerle buluştu

8 saat önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da voleybolcular ve teknik heyet, çocukların spora ilgisini artırmak amacıyla Aydın'da özel bir kolejde öğrencilerle buluştu.

Aydınlı voleybolcular öğrencilerle buluştu, System.String[]

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da voleybolcular ve teknik heyet, çocukların spora ilgisini artırmak amacıyla Aydın'da özel bir kolejde öğrencilerle buluştu. Geçen sezon baraj maçlarıyla kümede kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Antrenör Alper Hamurcu, bu yıl hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu söyleyerek, "Kadromuz büyük ölçüde yenilendi. Takım oluşturulurken bana sunulan imkanlar nedeniyle Aydın'ı tercih ettim" dedi.

Takım kaptanı Meryem Boz ve diğer oyuncular, sporun kendi hayatlarını nasıl değiştirdiğini öğrencilere anlattı. Hollandalı Celeste Plak öğrencileri Türkçe selamlarken, "Hayatımda bir değişiklik yapmak istedim ve Aydın'a geldim. Aydın küçük bir kent, fakat burayı çok sevdim. Baklavayı da çok sevdim" sözleriye alkış topladı. Okul Müdürü Ferdi Karakaş Antrenör Alper Hamurcu'ya çiçek verirken, söyleşi sonrası takım oyuncularıyla okulun voleybol takımı bir gösteri maçı yaptı.


- Aydın
Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
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