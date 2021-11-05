Aydınlı yaşlı çifti kandırıp 500 bin TL dolandırdılar - Son Dakika

Aydın'da yaşlı çifti kandırıp 500 bin TL değerindeki altınlarını çalan 1'i kadın 3 kişi, çaldıkları altınları Adana'daki bir kuyumcuda bozdurmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 1 Kasım Pazartesi günü Aydın'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev hanımı İkbal B.'yi (63) cep telefonuyla arayan kişi, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp, "Eşin ile oğlun yanımızda. Evde ne kadar altın varsa, bize getirmeniz gerekiyor. Parmak izi çalışması yapacağız. Eğer hepsini getirmezsen ve yapılan aramada evde altın bulursak, seni de gözaltına alırız" dedi. Bunun üzerine İkbal B., evdeki yaklaşık 500 bin TL değerinde çeyrek, yarım, tüm ve bilezikten oluşan altınlarını, evine gelen bir kişiye verdi. Daha sonra eşi İsmail B. ile (67) telefonda konuşan İkbal B. dolandırıldığını anladı. Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne giden yaşlı çiftin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olaydan iki gün sonra Adana'da yakalandılar

Olaydan iki gün sonra Adana'nın Seyhan ilçesindeki Tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya giren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timi ekipleri, 500 bin liralık altın bozduran 3 kişiden şüphelendi. Altınları nereden aldıklarının sorulması üzerine çelişkili yanıt veren şüpheliler, Aydın'daki dolandırıcılık olayına karışmış olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı.

14 çeyrek altını iç çamaşırına saklamış

Emniyete götürülen şüpheliler Onur D. (24), eşi Merve D. (25) ile arkadaşları Recep Y.'nin (28), yaşlı çiftten aldıkları altınları bozdurmaya çalıştıkları belirlendi. Ayrıca yapılan üst aramasında Merve D.'nin, kuyumcuya girmeden önce 14 çeyrek altını iç çamaşırlarına gizlediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - AYDIN