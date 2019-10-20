Aydınlık Beşiktaş için 13 proje

İsmail ER/ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena



"Büyük kulüpler, büyük hedeflere ilerler. Beşiktaş ve küçülme, Beşiktaş ve feda kelimeleri bir daha asla yan yana gelmeyecektir. Beşiktaş, küçülerek değil, büyüyerek borçlarından kurtulur. Hedefimiz, küçülen değil, tasarruf eden, mali disiplini sağlamış ve büyüyen bir Beşiktaş yaratmaktır. Borcun büyüklüğü bizi korkutmuyor, tam aksine daha hırslandırıyor. Bugün Beşiktaş tarihi bir seçime gidiyor. Ben ve ekibim de bu tarihi günde Beşiktaşlılara somut projelerle geliyoruz. İlk 100 gün planım ve 100 gün sonrası 'Aydınlık Beşiktaş' projemi maddeler halinde açıklıyorum.



Futbolcuların alacakları 10 gün içinde ödenecek



1-) BİR büyük futbol takımı için krizden çıkmanın en büyük yolu şampiyonluğa oynamak ve şampiyon olmaktır. Bu sezon dahil şampiyonluğa oynayacağız.



2) FUTBOLCU alacaklarının tamamı ödenecek ve kulüpten alacaklı hiçbir oyuncumuz kalmayacak. Bu, futbol takımımız için olmazsa olmaz kuralımızdır.



3-) UEFA ile masaya oturacak ve lisans sorunumuz ortadan kaldırılacak. Tüm bunlar için gerekli kasa kolaylığı tarafımızdan sağlanacaktır.



Bu 3 madde göreve geldiğimiz ilk 10 gün içinde hayata geçecek. ve Beşiktaş içinde bulunduğu ve rakipleri tarafından içine sokulduğu 'sıkıntılı dönemi' kasım ayı itibari ile üzerinden atacak, silkinecek ve yeniden bir dev gibi ayağa kalkacaktır. Kasım ayından itibaren hayata geçireceğimiz projeleri yine maddeler halinde sıralıyorum. Bu projeler kısa vadeli plan ve eylemleri kapsamaktadır.



Şampiyonluk için ocakta transfer yapılacak



HALKA AÇILMA



Gayrimenkul ortaklığı ve Kartal Yuvaları'nın halka açılması gündeme gelecek. Bunun için Beşiktaşlı ekonomistlerden oluşan bir komite kurulacak ve bu komitenin önerileri hayata geçirilecek.



ÖZEL TARAFTAR



Stadımızın loca ve kombine satışları ne yazık ki tamamlandı. Buna karşılık gelir getirici 'özel taraftar' programı hayata geçirilecek. Belirli bir fiyatla satılacak bu bilet sayesinde taraftarlarımız oyuncu ve teknik adamlarımızla maç sonrası bir araya gelebilecek. Sohbet edecek, fotoğraf çektirecek, ve unutulmaz bir maç günü yaşayacaktır.



SOSYAL MEDYA ATAĞI



Sosyal medyayı çok daha verimli kullanarak Beşiktaş'a kaynak yaratma yollarımızı çeşitlendireceğiz.



BULVAR VE HEYKELLER



Beşiktaş Belediyesi ile temasa geçerek, Beşiktaş semtini, Beşiktaş'a mal olmuş efsane sporcularımızın heykelleriyle donatacağız. Aynı şekilde stadımızın etrafı tarihimize mal olmuş oyuncularımızın ayak izleri ile süslenecek. Stadımızın etrafı bir Beşiktaş Bulvarı'na dönüştürülecek.



BEŞİKTAŞ BELGESELİ



Sosyal medyada yayınlanmak üzere Beşiktaş belgeselleri yayınlanacak, tüm bunlardan sponsorlar ve reklamlar vasıtasıyla yine ekonomik girdi elde edilecek.



ÇARŞI İLE YENİ DÖNEM



Kale arkası tribünlerdeki koltuklar sökülerek eski kapalı ortamı yaratılacak ve Çarşı ürünleri Kartal Yuvaları'nda satılacak.



TAKIMA TAKVİYE



Şampiyonluk için ocak ayında kesinlikle futbol takımına takviye yapılacaktır.



Türkiye'nin dört bir yanına 'Beşiktaş Bahçeleri



5 YILLIK PLANLAMA



BANKALARLA yapılan yeniden yapılandırma anlaşması çerçevesinde 2 yıl sonra başlayacak ana para ödemesi de göz önünde bulundurularak, 5 yıllık bir planlama yapılacak.



FAİZ İNDİRİMİ



Bankalarla yapılan anlaşmalarda faiz ödemeleri konusunda yeniden masaya oturulacak ve faiz indirimi talep edilecek.



BORÇLANMAYA DİKKAT



Futbolcu ödemeleri de dahil dövizle borçlanmayı asgariye seviyede tutacak bir politika izlenecek.



DÜNYAYA AÇILACAĞIZ



Pazar sadece Türkiye değil, dünyadır. Uzakdoğu'ya yönelik ilk adımları atılan pazar açılımları devam ettirilecek ve somut işbirliklerine imza atılacak. Bunun için uluslararası pazarlama şirketleriyle işbirliği yapılacak, hazırlık kampları otel bahçelerinde değil, üst seviye turnuvalarda geçirilecektir.



ALTYAPIYA ÇÖZÜM



Türkiye'nin 4 bir yanında özellikle yerel yönetimler ve TFF ile bir araya gelerek, 'Beşiktaş bahçeleri' adını verdiğimiz sahalar açılacaktır. Bu sahalarda alt yapı antrenörlerimiz görevlendirelecek, uzun yıllar sıkıntısını çektiğimiz alt yapı sorunu bu şekilde çözülecektir.



BAYERN MODELİ



Bayern Münih'teki gibi eski futbolculara mali, işletme ve hukuk gibi eğitimler aldırılarak, profesyonel yönetim kadrolarına alınacak.



Çebi camiamızın zekasıyla alay ediyor



Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığı için yarıştığı Ahmet Nur Çebi'nin siyah beyazlı camianın zekasıyla alay ettiğini söyledi. Çebi'nin kendisini bir zihniyetin devamı olarak göstermeye çalışmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Adalı, "Bir zihniyet lafıdır gidiyor. Ben kimsenin devamı falan değilim. Bunu söylemesi bile çok ayıp. Bu zihniyetin bir senesinde ben varsam 6,5 senesinde Sayın Çebi var. Mağdur edebiyatı yapmayacak. 1-1.5 seneyle herhangi bir zihniyetin devamı olunmaz. Madem memnun değildi o masada niye oturdu? Sayın Çebi bu camianın zekasıyla alay ediyor" dedi.



BEŞİKTAŞ iÇiN BEDEL ÖDEDiM



Çebi'nin Bebe ve Alves transferleri ile ilgili söylediklerine cevap veren Adalı, "Sayın Çebi'nin Bebe, Alves notları Fikret Orman'la rakip olarak girdiğimiz seçimden aklında kalmış. O transfer yapıldığında ben cezaevindeydim O bedeli Beşiktaş için ödedim. Bunun konuşulmasını da istemedim. Bundan prim yapmaya gerek yok" dedi. Kulübün 6.5 milyar liralık temliği ile ilgili konuşan Adalı, şunları ifade etti: "6.5 milyar liralık temlik, 900 milyon liralık bir yapılandırmaya karşılık verilmiş bir temlik. Bankalardaki borçlar 250 milyon liraya yapılandırıldı. Götürüp 250 milyon lira ödediğimiz zaman 6,5 milyar liralık temlik boşa çıkacak. Öyle 30 senelik yayın geliri verildi diye bir şey yok."