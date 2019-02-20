Aydınlık Geleceğe İlk Adım" Projesi Sona Erdi

Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (ÇEKADER) ile Çorum Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin ortaklığında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklenen "Aydınlık Geleceğe İlk Adım" Projesi sona erdi.

Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (ÇEKADER) ile Çorum Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin ortaklığında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklenen "Aydınlık Geleceğe İlk Adım" Projesi sona erdi.



Belediye Turgut Özel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış toplantısında projenin çıktıları değerlendirildi.



ÇEKADER Başkanı Osman Yüztgenç, toplantıda yaptığı konuşmada, proje ile yenilenebilir enerji alanında toplumsal farkındalık oluşturmayı ve Çorum'un yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Proje kapsamında okullarda 140 saat eğitim semineri düzenlendik. İl içi ve il dışı teknik geziler düzenledik. Ayrıca dernek binamızın çatısına 40 güneş enerjisi paneli kurduk. Şu an çatıda kendi elektrik enerjimizi üretiyoruz." dedi.



İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ise Dernekler Dairesi Başkanlığının sivil toplumun güçlendirilmesi için yapılan proje desteklerinin bu yıl da devam edeceğini belirterek "Kamu-STK işbirliğinin güçlenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarımıza proje hazırlama ve sunma konularında destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

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