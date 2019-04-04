Son Dakika Haberleri: Aydınlık Geleceğimize Giden Hareketi Başlatıyoruz"

Aydınlık Geleceğimize Giden Hareketi Başlatıyoruz"

56 dakika önce

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 'Fener Ol' kampanyasının detayları açıklandı.

Aydınlık Geleceğimize Giden Hareketi Başlatıyoruz
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 'Fener Ol' kampanyasının detayları açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Fener Ol' kampanyasını resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve 'FENER OL' diyoruz. Sen de, Fenerbahçe'mize destek olup tarihimize adını yazdırmak için hemen belirlenen 4 destek yönteminden; Kredi kartı, EFT/Havale, SMS-Kısa Mesaj PTT Şubeleri. Kendine uygun olanı seç, geleceğimize FENER OL. Yurt dışından kampanyaya destek verecek olan taraftarlarımız Yapı Kredi NV hesabımızdan EFT/Havale yöntemi ile banka masrafı ödemeden destek olabilirler" denildi. Sosyal medya hesabından kampanyanın kısa filmi, "Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize 'Fener Ol'" mesajı ile paylaşıldı. Ayrıca 4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan olaylar hatırlatılarak, "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:11 Kaynak: İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Güncel
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