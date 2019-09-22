Aydınlık Gençler Yeniden Sahneye Çıkıyor

2017-2018 Öğretim yılında Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Belediyesi arasında imzalanan protokol ile hazırlanan ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Alanı ile T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen; "Aydınlık Gelecek Gençlerle Gelecek" İsimli proje bir yıl aradan sonra yeniden başladı.



2017-2018 Öğretim yılında İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik bölümü ile T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Karesi Belediyesinin desteği ile teknik ve estetiği birleştirip aydınlatma tasarımları üreten gençler, Ortaya çıkardıkları ürünlerle hem Balıkesir'de bir sergi açmış hem de aydınlatma sektörünün bir araya geldiği 11. Uluslar arası Aydınlatma Teknolojileri Fuarında stant açarak sektörün önde gelen aktörleri tarafından büyük övgüler almıştı.



Projenin ilk adımı olarak her iki okuldan görev alacak gönüllü öğrenciler, geçtiğimiz hafta UBM Fuar Organizasyon şirketinin daveti ve Balıkesir Sanayi Odasının desteği ile 12. İstanbullıght aydınlatma teknolojileri fuarını ziyaret etti. T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Ömer Aydın'ın kafile başkanlığında gerçekleştirilen geziye Proje koordinatörü dört öğretmen ve toplam 37 öğrenci katıldı.



Fuar Alanında Organizasyon şirketi UBM ve Aydınlatma sektörünün ana aktörleri Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ile Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) yetkilileri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan öğrenciler, birçok firmanın standını gezerek stant görevlilerinden bilgi aldı. Daha sonra Fuar Alanında düzenlenen 12.Ulusal Aydınlatma Kongresi'ne katılan öğrenciler burada ATMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Banu Manav tarafından yönetilen Aydınlatma Sektöründe İnsan Kaynakları ve Eğitim Konulu oturuma katıldılar. Daha sonra Atatürk havalimanında açılan Teknofest etkinliklerine de uğrayan öğrenciler, keyifli ve verimli bir gezi gününün ardından Balıkesir'e döndüler.



Gezinin ardından Kafile Başkanı T.C. Ziraat Bankası Müdürü Ömer Aydın şu açıklamaları yaptı: "Önceki yıl kolay kolay bir araya gelmesi mümkün görünmeyen iki farklı ekol ve okula ait öğrencileri büyük bir başarıyla birleştirerek son derece etkili bir proje yürütmüştük. Geçtiğimiz yıl ara vermek zorunda kaldığımız projemizi bu yıl yeniden başlatıyoruz. Öğrencilerimizin projenin amaç ve hedeflerini anlamaları ve yapacakları çalışmalara daha iyi motive olmalarını sağlamak amacıyla bu geziyi planladık. Balıkesir Sanayi Odasının desteği ile gerçekleştirdiğimiz bu gezi öğrencilerimiz açısından oldukça faydalı oldu ve amacına ulaştı. Bundan sonraki adımımız ise öğrencilerimize eğitim vermek olacak. Bu kapsamda T.C. Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar bölümü öğrencilerine İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Alanı Öğretmenlerince teknik bilgiler verilecek. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Alanı Öğrencilerine ise T.C. Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar bölümü öğretmenleri tarafından temel sanat eğitimi verilecek. Daha sonra ise öğrencilerimiz bir araya gelerek tasarımlar üretecekler. Bu yıl tasarım konseptimizi endüstriyel ürünler ve atık malzemelerin değerlendirilmesi olarak belirledik. Desteklerinden dolayı Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Ali Eğinlioğlu'na her iki okulun öğrencileri adına çok teşekkür ediyorum. Tekniğin Sanatla dansına şahit olmak isteyen herkesi projemize destek olmaya davet ediyorum." - BALIKESİR