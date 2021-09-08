Aydınlık, Tavşantepe Cemevindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit'te yapımını üstlendiği İzmit Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi'nde çalışmalar devam ediyor. Tavşantepe Cemevi inşasının son halini inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, her türlü desteğin verileceğini belirtti.

CEMEVİ İNŞASI DEVAM EDİYOR

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarına yön veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle dini ve kültürel ihtiyaçların karşılanması için gelen talepleri geri çevirmiyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen talebi değerlendiren Büyükşehir, İzmit'te bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Tavşantepe Cemevi'nin yapımına devam ediyor. Dış cephe kaplaması yapılan binanın iç cephesinde çalışmalar sürüyor.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Tavşantepe Cemevi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Genel Sekreter Yarımcısı Aydınlık'a İzmit Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Başkanı Ali Ekber İncesu, Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe ve Aynur Ertik Kılınç eşlik etti.

"BÜYÜKŞEHİR YANIMIZDA"

Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, "Büyükşehir Belediyemizin yardımlarıyla inşasına başladığımız Cemevimizin yapımına devam ediliyor. Cemevimizin inşası yakın zamanda bitecek. Başkanımız Tahir Büyükakın'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Cemevimiz tamamlandığında bölgenin büyük bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.