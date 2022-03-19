"Aydınlıkevler" 26 Mart'ta tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve Demet Akbağ'ın performansını buluşturan "Aydınlıkevler", 26 Mart ve 27 Mart'ta Maximum Uniq Hall'da sahnelenecek.

Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döneceği oyun, Yılmaz Erdoğan'ın da 20 yıl sonra yazdığı ilk tiyatro metni olma özelliğini taşıyor.

Oyuncu kadrosunda Akbağ'ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya ve Kiraz Tosun yer alıyor.

Oyunun yönetmenliğini ise tiyatro camiasının uluslararası arenada da tanınmış isimlerinden Serdar Biliş üstleniyor.

"Aydınlıkevler"in proje yapımcılığını da "Güzel Şeyler Bizim Tarafta", "Kürk Mantolu Madonna", "Dünyada Karşılaşmış Gibi" ve "Alice Müzikali" gibi 30'a yakın oyuna imza atmış Nisan Ceren Özerten gerçekleştiriyor.

Oyunun ışık ve sahne tasarımını ise alışılmış tiyatro estetiğinin ötesinde tasarımlara imza atan Cem Yılmazer hazırladı. Oyun, ayrıca Tuluğ Tırpan'ın besteleri ve canlı müziğiyle desteklenecek.

İzleyiciyi 1970'li yılların atmosferiyle soğuk Ankara gecelerine taşıyacak "Aydınlıkevler"in konusu ise özetle şöyle:

"Zühre, torunu Ayhan'ın Ankara'da lisede okuması için zamanın ve aile bütçesinin yoklukları ile mücadele etmektedir. Mahallenin ressamı Selim ise mahallenin güzeli Sülün'e sevdalıdır. ABD'nin ambargosu altındaki ülkenin, bu küçük mahallesindeki inşaat alanı bir gün bir duvar ile örülür. Ardından, mahallede camlardan içeri birer kurşun gibi küçük toplar girmeye başlar ve olaylar, Zühre'nin ABD'ye savaş açmasına kadar uzanır."