Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Hayırsever desteğiyle Melikgazi Belediyesi tarafından yıkılarak yeniden yaptırılan Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Dünyanın birçok ülkesinde örnek gösterilen sağlık tesislerine sahibiz" dedi.

Hayırsever Seniha Kılıçarslan tarafından Melikgazi Belediyesi'nin destekleriyle yıkılarak yeniden yapılan Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Sağlık alanında yapılan yatırımlar insanımızı doğrudan etkilediği için çok önemlidir. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, bugün geldiğimiz noktada artık dünyanın birçok ülkesinde örnek gösterilen sağlık tesislerine sahibiz. Bundan 20-30 yıl önce yurtdışına çıktığımız zaman bir hastane örüp yurda döndüğümüzde gördüğümüz hastaneyi ballandıra ballandıra anlatıyorduk. Şimdi çok şükür ki, ülkemize gelen yabancılar ülkelerine döndüklerinde bizim hastanelerimizi örnek olarak gösteriyorlar. Bunlarda sağlıkta geldiğimiz noktayı çok net bir şekilde gösteriyor" dedi.



Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da her geçen gün hızla büyüdüğünü, geliştiğini ve güzelleştiğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de, "Cumhurbaşkanımızın hayalini gerçeğe dönüştürmenin heyecanını dev yatırımlar olan şehir hastaneleriyle yaşıyorken, diğer yandan da sağlığın temel taşı olan aile hekimliği uygulamaları en ücradaki vatandaşlarımızın hizmet alabileceği biçimde şekillenmeye devam etmektedir. Bu hizmet kapsamında Kayseri'de 97 aile sağlığı merkezinde 446 aile hekimi hizmet vermektedir. İlimiz genelinde yeni aile sağlığı merkezleri inşa ederken, eskiyen binaların yenilenme çalışmaları da devam etmektedir" şeklinde konuştu.



Her yaş grubuna hizmet etmeyi adeta ibadet olarak bildiklerini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Çevre sağlığını ve koruyucu hekimliği çok önemsiyoruz. Her yaş grubuna hizmet etmeyi adeta ibadet biliyoruz. Sağlıklı nesiller bizim önceliğimizdir. Hastalığın tedavisinin pahalı olduğunu ve devletimize de büyük bir yük oluşturduğunu da bir doktor olarak farkındayız. 1 semt polikliniğimiz, 9 tane aile sağlık merkezimiz, 4 adet 112 acil sağlık merkezine destek verdik" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle beraber aile sağlığı merkezinin açılışı yapıldı. Törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şabançopuroğlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

