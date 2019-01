Aydınlılar Doğa ve Tarihe Yürüdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların Aydın'ın tarihi ve doğasıyla buluşmaları aynı zamanda da spor yapmaları için oluşturulan "Trekking Aydın" ilk yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Nysa antik kentinden başlayan yürüyüş Tarihi Kavaklı Köyü'nden son buldu. Kalabalık bir katılımcı grubunun katıldığı yürüyüşler her pazar günü Aydın'daki farklı tarihi ve doğal rotalarında yapılmaya devam edecek.



Yürüyüşte katılımcılara Aydın büyükşehir Belediyesi'nin arkeolog rehberi de eşlik etti. Nysa antik kentinde yaklaşık 1 saat geçiren gruba arkeolog rehber tarafından antik kentin tanıtımı da yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmalarında destek sağlanan antik kentteki meclis salonu, kütüphane gibi yapıları gezen grubun merak ettiği sorular da rehber tarafından yanıtlandı.



Daha sonra zeytin ağaçlarının arasından doğa yürüyüşüne başlayan grup yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş rotasından sonra Tarihi Kavaklı Köyü'ne ulaştı. Kavaklı Mahallesi'ni, mahallede pazar günleri kurulan Tarihi Kavaklı Köy Pazarı'nı ve Yörük Ali Efe'nin evini gezen grup, gezi sonrasında hatıra fotoğrafı da çekildi.



Her pazar düzenlenen "Trekking Aydın" yürüyüşleri Aydın'ın farklı yerlerindeki Arapapıştı Kanyonu, Serçin gibi doğal güzelliklerin yanı sıra Afrodisias, Latmos, Alabanda, Priene gibi tarihi bölgelerde de gerçekleştirilecek.



Aydınlıları Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa ve kültür yürüyüşlerine katılmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız binlerce yıllık tarihi barındıran onlarca antik kentin yanı sıra birbirinden güzel birçok doğal ve el değmemiş yürüyüş rotasını barındırıyor. Birçok vatandaşımız hayatın koşuşturmacasında bu güzelliklere zaman ayıramayabiliyor. Vatandaşlarımızın Aydın'ı daha iyi tanıyabilmeleri için bu gezilerimizi her hafta düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın bu yürüyüşlere katılarak hem kendilerine zaman ayırıyor hem de spor yapıp doğayla ve kültürle iç içe zaman geçiriyor. Arkeolog rehberimiz de tarihi yerleşim yerlerini anlatarak katılımcıların bilgilerine bilgi katıyor. Yürüyüşlerimize tüm Aydınlıları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Trekking Aydın'ın yürüyüşlerine katılmak isteyen vatandaşlar, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne başvuru yapabiliyor. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

