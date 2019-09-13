Son Dakika Haberleri: Aydınlılar güne yağmurla başladı
Son Dakika Güncel Haber

Aydınlılar güne yağmurla başladı

12 dakika önce

Dün Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yağmur uyarısının ardından Aydınlılar bugün güne yağmurla başladı.

Aydınlılar güne yağmurla başladı, System.String[]

Dün Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yağmur uyarısının ardından Aydınlılar bugün güne yağmurla başladı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı üretici ve ilgilileri uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından Aydın'da bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili olmaya başladı. Aydınlılar sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte güne başlarken, gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca etkisini göstermesi bekleniyor.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nde yağışların bölge genelinde, günün ilk saatlerinden itibaren gün boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış anında bölgenin iç kırsal kesimlerinde kısa süreli dolu yağışı da meydana gelebileceği tahmin ediliyor.


Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ve dolu yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı meyve kurutma sezonunun devam ettiği bu günlerde özellikle Manisa ve Aydın illeri geneli ile İzmir'in iç kesimlerindeki tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin ve ilgililerin ürünlerinin zarar görmemesi için dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. - AYDIN

Aydın, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı
Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta üstlendi Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz: Hala bakireyim İstanbul için peş peşe uyarılar: Fırtına geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 09:29:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydınlılar güne yağmurla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]