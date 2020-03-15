Aydınlılar koronavirüse karşı bilinçleniyor - Son Dakika
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Aydınlılar koronavirüse karşı bilinçleniyor

6 saat önce

Aydınlılar koronavirüse karşı bilinçleniyor Aydın Büyükşehir Belediyesi coronavirüse karşı halkı bilinçlendiriyor Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini sıkılaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmek için semt pazarlarında bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Aydınlılar koronavirüse karşı bilinçleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi coronavirüse karşı halkı bilinçlendiriyor

AYDIN - Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini sıkılaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmek için semt pazarlarında bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerde binlerce vatandaşın bir araya geldiği semt pazarlarında dağıtıkları broşürlerle, vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısı yaparken, salgına karşı alınması gereken önlemleri de anlatıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" (küresel salgın) sınıfına alınan ve Türkiye'de de ortaya çıkan korona/covid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkı bilinçlendirme konusunda da çalışmalar yürütüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan üretici pazarları başta olmak üzere Aydın genelindeki tüm semt pazarlarında dağıtılan broşürlerle vatandaşların salgın hastalıklarla mücadelede bilinçlenmesi sağlanıyor.


Kalabalıklardan uzak durun çağrısı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerde binlerce vatandaşın bir araya geldiği semt pazarlarında dağıtıkları broşürlerle, vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısı yaparken, salgına karşı alınması gereken önlemleri de anlatıyor. Konuyla ilgili konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, koronovirüse karşı mücadeleyi kararlılıkla devam ettirdiklerini belirtti. Büyükşehir bünyesinde oluşturulan "Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu"nun alınması gereken tedbirleri aldığını ve uyguladığını ifade eden Başkan Çerçioğlu, halkın salgına karşı bilinçlendirilmesinin de alınan tedbirlerin en başında geldiğini ifade etti.

Vatandaşlar ise, koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydınlılar koronavirüse karşı bilinçleniyor

Koronavirüs, Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
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